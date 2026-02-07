Padova Alessandro Capelli | Prima rete in B? Una piccola gioia il punto è fondamentale
Dopo settimane di digiuno, il Padova torna a muovere la classifica con un pareggio contro la Juve Stabia. Alessandro Capelli, che ha segnato il suo primo gol in Serie B, si mostra soddisfatto ma deciso a puntare sulla forza del gruppo e sui tifosi per continuare a crescere. La squadra ha conquistato un punto importante, ma ora l’obiettivo è restare concentrata e migliorare partita dopo partita.
Alessandro Capelli, al primo centro in B e autore della rete che ha avviato la rimonta al Menti di Castellammare di Stabia, si aggrappa al carattere del gruppo e al sostegno dei tifosi dopo il pareggio conquistato dal Padova contro la Juve Stabia, primo punto del girone di ritorno dopo settimane.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Il Poggibonsi cerca la prima gioia con il Cannara. Consonni: "Fondamentale l’approccio giusto"
Il Poggibonsi si prepara ad affrontare il Cannara nella sfida odierna allo stadio Stefano Lotti, con l’obiettivo di conquistare i primi punti stagionali.
Torino Roma, il neo acquisto Malen subito in gol! Prima la rete annullata, poi la prima gioia in giallorosso
Nel match tra Torino e Roma, il nuovo acquisto Malen ha subito lasciato il segno.
Argomenti discussi: Calcio Monza, il rinnovato Padova e la lezione dell’andata; Serie B, la classifica assistman: sono in tre ad inseguire Giacomo Calò; ?? Attenti al giallo: ecco i TRENTOTTO calciatori diffidati in Serie B.
Padova, cuore e carattere: dal 3-1 al 3-3 a Castellamare di StabiaPer come si era messa, il pareggio maturato a Castellammare è dolce come il miele. A tratti si è visto un Padova ingenuo, che prima ha concesso il rigore che ha sbloccato la partita a metà del primo t ... difesapopolo.it
Padova, Capelli: Papu Gomez ha alzato il livello di tutti. È bello averlo in squadraNel corso della prima puntata di una trasmissione tv ideata da padovasport.tv e TeleCittà, è intervenuto il centrocampista del Padova Alessandro Capelli, che ha parlato del momento della truppa ... tuttomercatoweb.com
