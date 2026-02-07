Ovada | via libera ad un campo fotovoltaico tra la Rebba e la Fornace

Ovada si appresta a realizzare il suo primo grande impianto fotovoltaico. L’intera area di 2,24 ettari si trova tra Rebba e Fornace, lungo via Molare. Dopo anni di discussioni, il progetto finalmente ha ottenuto il via libera e i lavori potrebbero partire a breve. L’obiettivo è aumentare la produzione di energia pulita e ridurre le emissioni di CO2.

Ovada si prepara a ospitare il suo primo campo fotovoltaico, un'area di 2,24 ettari destinata alla produzione di energia pulita tra le località di Rebba e Fornace, lungo via Molare. L'autorizzazione definitiva, giunta al termine di una complessa conferenza di servizi, apre la strada alla realizzazione di un impianto che comprenderà 3.388 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino, con una vita utile stimata di oltre trent'anni. La decisione, presa dalla giunta comunale, segna un passo avanti per la transizione energetica del territorio, pur avvenendo in un contesto di silenzio quasi surreale, senza apparenti dibattiti pubblici o reazioni da parte delle comunità locali.

