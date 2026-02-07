La trattativa tra Victor Osimhen e la Juventus torna di nuovo all’attenzione. Le voci di mercato si susseguono, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La società bianconera valuta se fare un’offerta concreta per l’attaccante del Napoli, mentre il giocatore resta concentrato sulla stagione in corso. Nei prossimi giorni si aspettano sviluppi, ma al momento si tratta solo di ipotesi e rumors.

La discussione sul possibile passaggio di Osimhen alla Juventus si concentra su una combinazione di fattori sportivi ed economici che potrebbero definire la fattibilità dell’operazione per la prossima stagione. L’attaccante nigeriano, attualmente in evidenza al Galatasaray con 8 gol in 14 presenze, è indicato come una carta potenzialmente determinante per il progetto tecnico in corso. L’interesse è associato a una collaborazione con Luciano Spalletti, considerato dalla dirigenza come la figura in grado di valorizzare al meglio le caratteristiche dell’estroso centravanti. La dinamica di mercato si sviluppa su due fronti principali, necessari per trasformare l’ipotesi in una concreta opportunità: la conferma della guida tecnica e sostenibilità economica dell’operazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Osimhen alla Juventus: ipotesi concreta o solo voci di mercato?

Il ritorno di Thiago Silva al Milan si fa sempre più concreto, secondo le ultime indiscrezioni di mercato.

L’attenzione si concentra su Victor Osimhen, che potrebbe lasciare il Galatasaray per tornare in Italia e vestire la maglia della Juventus.

