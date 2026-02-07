Oroscopo di oggi sabato 7 febbraio 2026 per tutti i segni | ancora tanto amore per Bilancia e Acquario

Oggi, sabato 7 febbraio 2026, l’oroscopo prevede una giornata ricca di sentimenti per molti. Bilancia e Acquario ricevono ancora tanto amore, mentre Mercurio in Pesci accende la creatività dei segni d’acqua come Cancro, Pesci e Scorpione. La giornata si presenta intensa e piena di emozioni, con i pianeti che influenzano le relazioni e i sentimenti di tutti.

