Oroscopo dell’Amore per la prossima settimana 9-15 febbraio 2026 per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci Scopri cosa prevede Vega

La settimana che sta per iniziare porta qualche sorpresa in amore. Secondo le previsioni di Vega, alcuni segni potranno vivere momenti intensi, altri dovranno fare attenzione alle piccole tensioni. Ariete e Toro si preparano a ricevere notizie importanti, mentre Gemelli e Cancro potrebbero affrontare qualche malinteso. Leone e Vergine sono pronti a riprendere in mano le loro relazioni. Per Bilancia e Scorpione, sarà una settimana di riflessione, mentre Sagittario e Capricorno si concentreranno più su se stessi. Infine, Acquario e Pes

Oroscopo dell'Amore per la prossima settimana 9-15 febbraio 2026 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Scopri cosa prevede Vega. Ariete Nel passo che esita prima di avanzare c'è un desiderio che chiede ascolto tra il fuoco che arde e il silenzio che attende nasce una verità pronta a farsi amore La settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 porta all' Ariete un'energia intensa e introspettiva, legata al tema della soglia emotiva. L' amore Ariete si muove tra impulso e consapevolezza, chiedendo di scegliere con più lucidità come vivere i sentimenti, affrontando paure sottili e aprendo nuove possibilità di relazione autentica.

