Questa settimana, dal 9 al 15 febbraio 2026, porta segnali chiari per alcuni segni. L’Ariete si mostra deciso, pronto a prendere decisioni importanti. Il Capricorno si sente oppresso, fatica a trovare equilibrio. Il Cancro, invece, vive momenti fortunati, con buone occasioni da cogliere al volo. Per i Gemelli, è il momento di agire subito, senza pensarci troppo. La Luna in Scorpione accende emozioni intense e fa crescere il desiderio di verità.

L'oroscopo dal 9 al 15 febbraio 2026. La settimana si apre con la Luna in Scorpione, che porta emozioni intense e un forte bisogno di verità. Il passaggio in Sagittario regala entusiasmo, voglia di muoversi e di immaginare nuove prospettive, mentre l’ingresso in Capricorno favorisce concretezza e richiama al senso del dovere. Nel weekend, con la Luna in Acquario, emerge il desiderio di cambiamento, libertà e possibili colpi di scena. Il cielo della settimana Il Sole è in Acquario insieme a Marte e Plutone, portando scosse interiori, svolte personali e la spinta a rompere schemi ormai superati. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Oroscopo della settimana: Ariete deciso, Capricorno oppresso, Cancro fortunato. Gemelli? Cogli l'attimo

