Oroscopo cinese per il mese di febbraio 2026 per Topo Bufalo Tigre Coniglio Drago Serpente Cavallo Capra Scimmia Gallo Cane Maiale Scopri cosa prevede Lao Feng

A febbraio 2026, le stelle cinesi portano novità per tutti i segni. Lao Feng prevede cambiamenti e sorprese, alcuni più favorevoli, altri da affrontare con attenzione. I segni come il Topo e il Drago potrebbero incontrare occasioni importanti, mentre il Cane e il Maiale dovranno stare attenti alle scelte. In generale, il mese si prospetta dinamico, con momenti di tensione e di relax alternati. È il momento di ascoltare il proprio istinto e agire di conseguenza.

. Topo (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032) Febbraio 2026 rappresenta per il Topo un mese di assestamento e consolidamento. Dopo la fase iniziale dell'anno, ora diventa chiaro quali direzioni meritano di essere seguite e quali, invece, è meglio ridimensionare. L'energia del periodo favorisce la stabilità, la continuità e la capacità di dare forma concreta a intuizioni già maturate nelle settimane precedenti.

