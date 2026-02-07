Oro a 150 euro al grammo in Toscana è corsa a vendere Ma attenzione agli abusivi

A Firenze, in Toscana, si assiste a una vera e propria corsa a vendere oro. Il prezzo, ormai superiore ai 150 euro al grammo, spinge molte persone a mettere in vendita i loro gioielli. Ma attenzione: tra i venditori ci sono anche abusivi che approfittano della situazione. La gente si presenta in negozi e piazze, cercando di capitalizzare al massimo, senza sempre controllare chi c’è dietro le quinte.

Firenze, 7 febbraio 2026 – Non è più solo la necessità a spingere i cittadini verso i 'compro oro', ma una precisa strategia di capitalizzazione. Con le quotazioni del metallo prezioso che hanno toccato vette storiche, fino a 150 euro al grammo, non sono solo i meno abbienti a decidere di vendere, ma anche le classi medie, che vogliono magari acquistare un altro monile o semplicemente incrementare la liquidità. Così in Toscana si registra un vero e proprio assalto alle attività di compravendita, che può essere svolta dai 'compro oro', ma anche dalle gioiellerie. Molti operatori, però, esercitano senza la necessaria iscrizione al registro obbligatorio.

