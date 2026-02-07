Orgogliosamente negra e sto con Roberto Vannacci fino alla morte qualsiasi cosa accada | la showgirl Sylvie Lubamba non molla
La showgirl Sylvie Lubamba conferma il suo supporto a Roberto Vannacci, che ha deciso di scendere in politica dopo aver lasciato la Lega di Matteo Salvini. Lubamba dice di essere orgogliosamente negra e di stare con Vannacci fino alla fine, qualsiasi cosa accada. La sua posizione rimane chiara, e non sembra intenzionata a cambiare idea.
La showgirl Sylvie Lubamba continua a sostenere l’ ex generale Vannacci e lo fa anche nella nuova avventura politica, dopo l’addio alla Lega di Matteo Salvini. “Mi sento più Vannacciana che mai e lo seguirò qualsiasi cosa accada” – ha detto a Radio24 ospite di Cruciani a La Zanzara – Orgogliosamente negra e fino alla morte dalla parte di Roberto Vannacci”. Un vero e proprio proclama. E ancora: “ Sto con Roberto Vannacci fino alla morte, qualsiasi cosa accada lo seguirò e lo sostengo anche se non vado d’accordo con tutto quello che dichiara”. Cruciani allora sottopone la showgirl al fuoco di domande per capire le affinità politiche con il leader politico: “Armi all’Ucraina? Sono d’accordo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
