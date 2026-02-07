Questa mattina a Castel Maggiore, vicino alla stazione di Bologna, è stato rinvenuto un ordigno artigianale. La polizia ha trovato anche i cavi ferroviari tranciati, causando disagi alla circolazione. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire se si tratta di un atto di sabotaggio legato agli anarchici o di qualcos’altro. La scena ha creato grande allarme tra i pendolari, che si sono dovuti arrangiare con i mezzi alternativi. La paura di un episodio simile a quello di Parigi 2024 si fa più concreta.

È stato trovato un ordigno artigianale nei pressi della stazione di Bologna, a Castel Maggiore, dove sono stati tranciai i cavi ferroviari. Sul posto sono presenti anche gli artificieri che stanno facendo accertamenti ma a quanto risulta i cavi sono stati tranciati dalle fiamme in seguito all’incendio provocato dall’innesto artigianale. Anche se al momento non ci sono rivendicazioni, appare sempre più concreta l’ipotesi di un sabotaggio, così come la pista degli anarchici, per un gesto compiuto in concomitanza con l’avvio dei Giochi di Milano-Cortina. Sul posto oltre alla Polfer anche la Digos. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Ordigno nella stazione di Bologna, ipotesi sabotaggio: colpa degli anarchici? L'incubo di Parigi 2024. Circolazione in tilt

Approfondimenti su Bologna Stazione

Questa mattina alla stazione di Bologna Centrale alcuni cavi sono stati tranciati, causando disagi ai treni.

Questa mattina a Pesaro si è verificato un incendio vicino alla stazione, nei pressi di un tombino vicino ai binari.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Bologna Stazione

Argomenti discussi: Bomba a Rastignano, stop ai treni sulla Bologna-Prato: quando e gli orari; Ordigno bellico sulla Bologna-Prato, domenica mattina stop ai treni; Tra la stazione di Rimini e Miramare ritrovati presunti ordigni bellici. Si ferma il traffico ferroviario e il Metromare che ripartono dopo le verifiche alle 12,15; Gli artificieri dell'Esercito fanno brillare bomba della seconda guerra mondiale a Bastiglia.

Cavi tranciati nella stazione di Bologna, ipotesi sabotaggio: colpa degli anarchici? Il fantasma di Parigi 2024. Circolazione in tiltÈ stato trovato un ordigno artigianale nei pressi della stazione di Bologna, a Castel Maggiore, dove sono stati tranciai i cavi ... msn.com

Passeggeri bloccati alla stazione di Bologna: Attese infinite, coincidenze saltate: una giornata neraTantissime persone sono ferme sotto le Torri, dove sono in corso accertamenti sui cavi tranciati, avanza l’ipotesi del sabotaggio anarchico. Si valuta un atto di natura dolosa ... ilrestodelcarlino.it

Caos treni, strano ordigno ritrovato nei pressi della stazione di Rimini. Link nel primo commento. facebook

Il servizio è regolarmente attivo tra le fermate Marano e stazione di Riccione e viceversa #Rimini #Attualita x.com