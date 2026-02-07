La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Yildiz fino al 2030. Il giocatore turco ha firmato un contratto che lo lega ai bianconeri per altri sette anni, con un ingaggio da 6 milioni di euro più bonus. La società ha deciso di puntare forte su di lui, e ora il suo futuro è in maglia Juve.

Ora è anche ufficiale: Kenan Yildiz sarà bianconero fino al 2030. La Juve si assicura la sua stella, il classe 2005 turco ha firmato il prolungamento per un anno in più ma con lo stipendio più alto della rosa a partire dall'anno prossimo: guadagnerà 6 milioni più bonus, fino a poter toccare quota 7, entrando così nella cerchia ristretta degli Under 21 con l'ingaggio più alto al mondo. Il turco ha scommesso sulla Juve quando nulla era ancora così scontato, accettando di firmare il primo contratto con un salario piuttosto basso. La scelta gli ha consentito però di mettersi addosso la maglia del suo idolo, Alessandro Del Piero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ora è ufficiale: Yildiz e la Juve ancora insieme, fino al 2030

Approfondimenti su Yildiz Juve

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030.

Il Milan ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Alexis Saelemaekers fino al 2031.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Kenan Yildiz Genius Moments 2026

Ultime notizie su Yildiz Juve

Argomenti discussi: Juve, scatta l’ora dell’annuncio di Yildiz-2030, per Spalletti febbraio sarà un mese decisivo; Licina, ufficiale alla Juve: le tappe alla Yildiz e i dettagli del contratto; Juventus, Yildiz è recuperato; SportMediaset Monday Night: Juventus, ora tocca rinnovare Yildiz e McKennie Video.

Spalletti, diretta conferenza Juve-Lazio con Yildiz e Comolli: annuncio rinnovo e le dichiarazioniPer la Juventus è una vigilia speciale. Non solo l'analisi sul match contro la Lazio, che arriva dopo l'elminazione in Coppa Italia contro l'Atalanta, ma anche il momento di condivisione del rinnovo u ... tuttosport.com

Juventus, stop Yildiz: sovraccarico all’adduttore sinistroJuventus, stop Yildiz: sovraccarico all’adduttore sinistro Fuori con Atalanta e Lazio, obiettivo rientro per il derby con l’Inter I segnali erano arrivati già a Parma, ... tuttojuve.com

Countdown per il rinnovo di Yildiz Intesa per il prolungamento del gioiello bianconero: oggi l’annuncio ufficiale Si passa da 1.7 milioni a 6 milioni subito, ma non è finita qui: dalla prossima stagione salirà a 7 milioni più bonus #Yildiz #Juventus facebook

Countdown per il rinnovo di Yildiz Intesa per il prolungamento del gioiello bianconero: oggi l’annuncio ufficiale Si passa da 1.7 milioni a 6 milioni subito, ma non è finita qui: dalla prossima stagione salirà a 7 milioni più bonus #Yildiz #Juventus x.com