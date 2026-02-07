OPPOSIZIONI SINDACATI E PUBBLICO CONTRO PETRECCA | IGNORANZA ABISSALE

La protesta cresce contro Petrecca e i vertici Rai. Sindacati, opposizioni e pubblico criticano duramente la gestione della cerimonia di apertura dei Giochi, definendola una figuraccia. Le accuse vanno dall’ignoranza all’incapacità di rappresentare bene l’Italia davanti al mondo, e il malcontento si fa sempre più sentire.

“L’importante è partecipare, ma fino a un certo punto. Petrecca e vertici aziendali sono responsabili della figuraccia Rai alla cerimonia di apertura dei Giochi”. Così in una nota l’esecutivo Usigrai con il CdR e il fiduciario di Milano di RaiSport. L’IRA DEL SINDACATO RAI “Ai vertici dell’azienda non sarà sfuggita l’impressione generale offerta dalla telecronaca della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Autoassegnarsi un incarico e poi rivelarsi completamente inadatti a portarlo a termine è solo l’ultima fallimentare iniziativa di un Direttore sfiduciato dalla sua precedente Testata e, nonostante questo, premiato dalla Rai in vista dell’importantissimo appuntamento olimpico affidandogli la guida di RaiSport, dove è stato sfiduciato altre due volte” si legge nella nota. 🔗 Leggi su Bubinoblog

L'incontro tra Inter e Arsenal mette in evidenza le differenze evidenti tra le due squadre, sia dal punto di vista tecnico che economico.

