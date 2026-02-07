Operazioni chirugiche? Sì in alta definizione

In Italia, i neurochirurghi ora operano con tecnologie in alta definizione come al cinema in 3D. Le operazioni diventano più precise perché i medici vedono ogni dettaglio come se fossero immersi nel corpo del paziente. La novità permette di intervenire con maggiore sicurezza e attenzione, migliorando le possibilità di successo durante gli interventi.

In sala operatoria come al cinema in 3D in altissima definizione. Ai neurochirurghi non sfugge così più alcun dettaglio ed è come se si trovassero immersi nella parte di corpo su cui pazienti su cui stanno intervenendo. Gli specialisti della Neurochirurgia dell’ ospedale Alessandro Manzoni di Lecco hanno ora in dotazione un esoscopico digitale, un avanzato sistema di visualizzazione in 3D e 4K. Supporta l’attività chirurgica con immagini ad altissima definizione e funzionalità avanzate, con l’obiettivo di migliorare la visibilità e favorire una maggiore precisione nelle procedure. Il sistema è stato già impiegato con successo in diversi interventi, tra cui interventi di meningioma frontobasale, ernia del disco lombare, decompressione e stabilizzazione lombare e l’asportazione di un glioma, un tumore del sistema nervoso centrale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

