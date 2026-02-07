Le indagini sull’omicidio di Franca Genovini a Castellina in Chianti si sono concentrate sulle tracce lasciate in rete dalle due donne arrestate. Sono state le ricerche online a svelare come avrebbero pianificato di uccidere l’anziana, con metodi che vanno dal veleno alle siringhe di aria. La procura ha ricostruito i passaggi attraverso i dispositivi digitali, portando alla loro cattura. Ora le due donne sono in carcere, accusate di aver messo in atto un piano crudele.

Castellina in Chianti (Siena), 7 febbraio 2026 – A tradire le due donne ora in carcere per l’omicidio dell’85enne di Castellina in Chianti sarebbero stati internet e i telefoni cellulari. L’ascolto delle intercettazioni. Fornendo "ulteriori gravi indizi di colpevolezza", secondo la procura. Sebbene entrambe vengano dipinte "come persone abbastanza scaltre, che un po’ sanno come muoversi", osserva ancora Andrea Boni. Che solleva il velo sul contenuto del materiale tecnologico sequestrato. "Uno dei due cellulari era stato ’spianato’, sapete bene cosa vuol dire. Avevano eliminato tutto quello che c’era dentro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omicidio Franca Genovini, le due donne tradite dalle ricerche online: “Veleno o siringhe di aria, come uccidere una persona”

Approfondimenti su Franca Genovini

La polizia ha arrestato due donne, Denise Duranti ed Erica Cuscela, con l’accusa di aver ucciso Franca Genovini, 85 anni, trovata morta a Castellina in Chianti.

Dopo un anno e mezzo di indagini, la polizia ha arrestato due donne in relazione alla morte di Franca Genovini.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Franca Genovini

Argomenti discussi: Anziana rapinata e uccisa in casa, arrestate la nipote e una donna vicentina: la svolta nei video delle telecamere di sorveglianza; Franca derubata e uccisa a 85 anni, la svolta dopo un anno e mezzo: due donne in carcere, una è parente della vittima; Uccisa in casa e i suoi gioielli venduti a un Compro oro: il piano architettato dalla nipote (con un aiuto); Anziana uccisa in casa nel Senese: in cella due donne, una è originaria di Taranto.

Omicidio Franca Genovini, le due donne tradite dalle ricerche online: Veleno o siringhe di aria, come uccidere una personaIl giallo di Castellina in Chianti, il procuratore ricostruisce i passaggi che hanno portato ai due arresti. Una delle indagate fa ritrovare una lettera minacciosa per indirizzare i sospetti su due ma ... lanazione.it

Omicidio di Franca Genovini, le ricerche online della nipote e dell'amica vicentina: «Come si uccide una persona? Veleni, iniezioni d’aria, soffocamento con un cuscino»Secondo l’accusa le indagate si erano conosciute tre mesi prima del delitto in un gruppo social per persone con problemi economici, avevano studiato su internet come commettere un assassinio e monitor ... corrieredelveneto.corriere.it

Omicidio di Franca Genovini a Castellina in Chianti: due donne arrestate dopo un anno e mezzo di indagini Due donne arrestate per l’omicidio di Franca Genovini a Castellina in Chianti: svolta nelle indagini coordinate dalla Procura di Siena. #notizie #new facebook

Omicidio di Franca Genovini a Castellina in Chianti, dopo un anno e mezzo arrestate due donne: la nipote di 37 anni e un'amica di 25 x.com