Oggi si tengono i funerali di Ylenia Musella, la giovane di 22 anni uccisa a Ponticelli. La ragazza è morta a causa di una piccola lesione all’aorta, appena un millimetro, provocata dalla ferita che le ha inferto il fratello Giuseppe con un coltello lo scorso 4 febbraio nel rione Conocal. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre si fa chiarezza sulle circostanze dell’omicidio.

Le esequie della ragazza oggi nella chiesa Sacra Famiglia al rione Luzzatti. "Secondo quanto ci riferisce il nostro consulente, che ha preso parte all'esame autoptico, è plausibile ritenere che la ferita riscontrata sulla schiena della povera Jlenia, sia stata causata dal lancio del coltello", fa sapere l'avvocato Andrea Fabbozzo, legale, con il collega Leopoldo Perone, di Giuseppe Musella, 28 anni, per il quale il gip, non ritenendo credibile la versione dei fatti resa dal giovane, nella tarda serata di ieri ha convalidato il fermo per omicidio volontario aggravato e disposto la permanenza in carcere per l'indagato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Omicidio di Ponticelli, Ylenia morta per una piccola lesione all’aorta: oggi i funerali

Approfondimenti su Ponticelli Uccisione

La giovane di 22 anni è morta a Napoli a causa di una micro lesione all’aorta.

Questa mattina sono stati resi noti i primi dettagli dall’autopsia sulla morte di Jlenia Musella.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ponticelli Uccisione

Argomenti discussi: 22enne uccisa con una coltellata dal fratello, lite scoppiata per il cane; Ylenia Musella uccisa a 22 anni: accoltellata in strada. Ricercato il fratello; Napoli, morte Ylenia Musella: fermato il fratello per omicidio. Chi era e dove viveva la 22enne; Arrestato il fratello di Ylenia Musella, uccisa a 22 anni a Napoli: ha confessato.

Il fratello di Ylenia Musella ha confessato l’omicidio: abbandonata fuori l’ospedale dopo le coltellateGiuseppe Musella, che questa notte si è consegnato alla polizia dopo ore di fuga, ha confessato l'omicidio della sorella Ylenia, avvenuto a Ponticelli ... fanpage.it

Napoli, morte Ylenia Musella: fermato il fratello per omicidio. Chi era e dove viveva la 22enneÈ arrivata gravemente ferita davanti all’ospedale, scaricata da un’auto che si è poi dileguata nel nulla. Si è scoperto poi che alla guida c'era il fratello Giuseppe. Ylenia Musella, 22 anni, è morta ... tg.la7.it

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte di Ylenia Musella, la 22enne uccisa nel rione Conocal, a Ponticelli. Per la Procura di Napoli non ci sono dubbi: si tratta di omicidio volontario. Nella mattinata odierna è previsto l’interrogatorio davanti al gip per la conv facebook

Quel destino segnato: l’omicidio di Ponticelli e le colpe della politica x.com