omicidio di hekuran cumani analisi sulle tracce di sangue

La polizia ha trovato sangue sul coltello da cucina abbandonato nel parcheggio dell’Università, ma niente tracce sul coltello a serramanico preso dal Tevere. L’omicidio di Hekuran Cumani, avvenuto all’alba del 18 ottobre dopo una serata al 100Dieci Café, si complica con questi nuovi dettagli. Gli inquirenti cercano di capire quale arma sia stata usata e come si siano svolti i fatti quella notte.

C’era sangue sul coltello da cucina recuperato nel parcheggio dell’Università, non ce ne è su quello, a serramanico, ripescato nelle acque del Tevere e ritenuto compatibile con l’arma del delitto di Hekuran Cumani, ucciso all’alba del 18 ottobre dopo una serata al 100Dieci Café. Le tracce ematiche, individuate dalle consulenti della Procura, Simona Severini ed Eugenia Carnevali, sono di Hekuran e di Mohamed Abid, il 18enne che ha preso parte alla lite tra il gruppo di ragazzi di Fabriano e quelli di Ponte San Giovanni, e che per quei fatti è indagato (non per il delitto). Abid, secondo quanto ricostruito, sarebbe venuto alle mani con alcuni dei giovani marchigiani, per motivi futili relativi a una battuta di natura calcistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

