Omicidio di Gaetano Russo il 34enne si avvale del silenzio | veglia di preghiera a Sarno

Andrea Sirica, il 34enne fermato per l’omicidio di Gaetano Russo, ha scelto di non rispondere durante l’interrogatorio. La salumeria-panificio di piazza Sabotino, nel centro di Sarno, è diventata il luogo di un delitto che ha sconvolto la comunità. Mentre si aspetta che la procura continui le indagini, una veglia di preghiera si è svolta in città per ricordare la vittima.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Andrea Sirica, il 34enne fermato per l'uccisione del commerciante Gaetano Russo, avvenuta all'interno della salumeria-panificio di piazza Sabotino, nel centro storico di Sarno. Nel corso dell'udienza di convalida del fermo, tenutasi dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, l'indagato non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito al corpo dilaniato da oltre dieci coltellate. Massacrato per salvare la figlia 19enne aggredita da un tossicodipendente nella sua salumeria. È morto così, Gaetano Russo, 61. È fissato per lunedì prossimo il conferimento dell'incarico per l'autopsia sul corpo di Gaetano Russo, il 61enne panettiere di Sarno ucciso martedì scorso con almeno 10

