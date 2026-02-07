Nel 2025, più di 26.000 persone hanno donato sangue e plasma nelle strutture dell’Asl sud est. Grazie a queste donazioni, sono stati prodotti oltre 34mila farmaci emoderivati, un dato che dimostra quanto l’impegno dei cittadini sia fondamentale per garantire le cure ai pazienti. La raccolta settimanale di plasma continua a essere una priorità per le strutture sanitarie, che puntano a coinvolgere ancora più volontari.

Sono oltre 26mila le persone (26.424) che nel 2025 hanno donato sangue e plasma all’interno delle strutture ospedaliere del territorio della Asl sud est contribuendo ad effettuare complessivamente 48.437 donazioni, fra sangue e plasma. Oltre 2.000 di queste (2.138) sono nuovi donatori, coloro cioè che hanno effettuato visite propedeutiche per la donazione e ritenuti idonei, ma sono state solo 1.475 le prime donazioni: dati che evidenziano che non tutti coloro che hanno ottenuto l’idoneità hanno poi donato sangue o plasma. Delle oltre 48 mila donazioni, 38.479 sono state di sangue mentre e 9.245 di plasma cui si aggiungono 713 donazioni di multicomponenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

