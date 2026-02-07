Oliver Cromwell, noto come il “Grinch” del XVII secolo, si guadagna un’altra fama questa volta legata a una leggenda sulla torta di Natale vietata. Si dice che il leader britannico abbia proibito i dolci durante le festività, ma si tratta di una bufala. La storia, infatti, si rivela priva di fondamento e nasce più come un’ingiustizia storica che come realtà documentata.

Nell’immaginario collettivo, Oliver Cromwell è spesso descritto come il “Grinch” del XVII secolo, un leader così severo da aver dichiarato guerra persino ai dolci. La leggenda narra che durante il suo governo le mince pie, le tradizionali tortine speziate britanniche, fossero diventate illegali. Ma la realtà storica, per quanto meno romanzata, racconta una battaglia molto più profonda che non riguardava la pasticceria, bensì l’anima religiosa dell’Inghilterra. Oliver Cromwell fu figura centrale della Guerra Civile del XVII secolo. Dopo aver guidato le forze del Parlamento alla vittoria contro la monarchia di Carlo I, instaurò un regime repubblicano unico nella storia britannica, noto come Commonwealth. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Oliver Cromwell e la strana storia della torta di Natale vietata (una bufala doc)

