La telecronaca Rai delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 non piace. Durante la cerimonia di apertura, molti telespettatori hanno criticato la scelta di affidare la trasmissione a Paolo Petrecca, che ha commesso diverse gaffe e ha lasciato fuori dal commento Ghali, che avrebbe avuto spazio. La polemica è esplosa subito dopo la diretta, alimentata anche dal fatto che Petrecca ha preso il posto di Auro Bulbarelli, rimosso per aver spoilerato la partecipazione di Sergio Mattarella. La qualità della cronaca e le scelte editoriali

Il tempo di partire ed è subito polemica attorno alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Nel mirino finisce – giustamente – la scarsa qualità della telecronaca Rai durante la cerimonia d’apertura trasmessa in diretta su Rai 1, affidata al direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, che ha sostituito all’ultimo Auro Bulbarelli, silurato dall’azienda per aver spoilerato la partecipazione di Sergio Mattarella. Petrecca, affiancato in postazione di commento dallo scrittore Fabio Genovesi, fin da subito non è risultato adatto alla telecronaca della cerimonia, costellata di inesattezze, che ha vissuto l’apice – si fa per dire! – quando non è stato nemmeno citato Ghali, protagonista della recita del Promemoria, una poesia di Gianni Rodari contro la guerra. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Olimpiadi, telecronaca Rai sotto accusa: snobbato Ghali e troppe gaffe di Petrecca

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono iniziate tra le polemiche.

