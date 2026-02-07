Olimpiadi Slittino | Fischnaller è terzo domani seconda giornata

La prima giornata di gare di slittino singolo maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si è conclusa con un risultato importante per l’Italia. Dominik Fischnaller si piazza terzo e si prepara alla seconda giornata con buone possibilità di salire sul podio. La gara si è svolta sulla pista Eugenio Monti, tra emozioni e sorprese.

Si è chiusa la prima giornata di gara dello slittino singolo maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, andata in scena sulla pista della Eugenio Monti. I risultati di oggi iniziano a delineare un quadro piuttosto chiaro. Con due run già archiviate e altre due ancora da disputare, si è conclusa la prima giornata di gara per lo Slittino maschile. Ottime notizie per l’Italia, che mantiene due atleti pienamente in corsa per un risultato di prestigio. Protagonista assoluto di giornata è stato il tedesco Max Langenhan, che dopo aver impressionato nella prima discesa si è ripetuto nella seconda, firmando nuovamente il record della pista.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Olimpiadi Slittino

Alle Olimpiadi di slittino, il clima si surriscalda.

Dominik Fischnaller si piazza al terzo posto nella gara di slittino maschile alle Olimpiadi, con Felderer che si ferma al quinto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Olimpiadi Slittino

Argomenti discussi: Quando gareggia Fischnaller? Date, orari, programma e dove vederlo; Dominik Fischnaller, l’intervista: Abbiamo una pista, adesso la medaglia; LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Langenhan domina l’ultima manche, Fischnaller e Felderer non centrano il podio; Austriaci e tedeschi aumentano i giri del motore, ma Fischnaller c'è: sabato le prime discese olimpiche dello slittino.

LIVE Slittino, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Fischnaller consolida il terzo posto, benissimo FeldererCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.01 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 19.00 ... oasport.it

Dominik Fischnaller in buona posizione per la medaglia nello slittino! Brilla anche Leon FeldererSi chiude la prima giornata dedicata allo slittino singolo maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Primi verdetti o quasi dalla Eugenio Monti: c'è ... oasport.it

LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: a breve scatta la terza prova - x.com

Tra Olimpiadi e social, Snoop Dogg si prende la scena. Porta la torcia olimpica a Gallarate, gioca a bocce in una balera milanese, fa tappa al McDonald’s e spunta persino su uno slittino. Dopo Parigi 2024, conquista anche l’Italia a modo suo. #snoopdog facebook