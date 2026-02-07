Olimpiadi si vola subito | doppia medaglia azzurra in discesa libera con Franzoni e Paris

La prima giornata delle Olimpiadi di Milano-Cortina porta subito medaglie per l’Italia. Giovanni Franzoni conquista l’argento nella discesa libera, mentre Dominik Paris sale sul podio con il bronzo. La gara si è svolta questa mattina, a poche ore dalla cerimonia inaugurale, e i due atleti italiani hanno dato subito spettacolo in pista.

Olimpiadi di Milano-Cortina subito azzurre. Giovanni Franzoni medaglia d’argento e Dominik Paris medaglia di bronzo nella discesa libera maschile in mattinata, il giorno dopo la splendida cerimonia inaugurale. I due azzurri salgono sul podio a Bormio nella gara vinta dallo svizzero Franjo von Allmen, che trionfa in 1’51”61: l’elvetico conquista la medaglia d’oro ed è il nuovo campione olimpico. Franzoni chiude in 1’51”81, a 0”20 dal primo posto. Paris è terzo in 1’52”11, a mezzo secondo dall’oro. Per ‘Domme’, che al traguardo si inchina al pubblico, chiusura di una cerchio con la prima medaglia olimpica (unica mancante nel suo palmares) a 36 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

