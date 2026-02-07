Olimpiadi paura in Italia | È un attentato!

Questa mattina in Italia si è diffusa la paura dopo alcune minacce di attentato legate alle Olimpiadi. Le partenze sono diventate caos, con persone che corrono a prendere le valigie e nervi a pezzi. La situazione si è aggravata in pochi minuti, tra cambi di programma e tensione palpabile tra i presenti.

È bastata una mattina per trasformare la normalità di partenze, coincidenze e valigie trascinate di corsa in un incubo fatto di attese, tabelloni che cambiano e nervi tesi. Qualcosa, nel cuore della rete ferroviaria, ha iniziato a incepparsi con una sequenza troppo rapida per sembrare casuale. Prima i primi rallentamenti, poi la sensazione che non fosse “il solito guasto”. In poche ore, tra Emilia-Romagna e Marche, si sono concentrati tre episodi distinti che hanno messo in difficoltà la circolazione, soprattutto sull’Alta velocità, facendo alzare subito il livello d’allerta. Il primo campanello d’allarme è scattato nell’area di Bologna: lungo la linea per Venezia sono stati individuati cavi elettrici danneggiati in un punto delicato, vicino al collegamento con la stazione sotterranea dell’Alta velocità, nel territorio di Castel Maggiore.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Domani alle 14:05, le atlete italiane si preparano a scendere in pista per la staffetta mista di biathlon a Anterselva.

