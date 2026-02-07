Olimpiadi Milano-Cortina occhi sull' Italia | gli highlights della Cerimonia d' apertura da Laura Pausini all' accensione dei 2 bracieri - VIDEO

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, l’Italia ha fatto il suo ingresso con musica, danza e tanta italianità. La serata, lunga più di tre ore, ha visto protagonisti Laura Pausini e l’accensione dei due bracieri. Gli occhi del mondo sono puntati sul nostro paese, che si prepara a ospitare due settimane di sport e spettacolo.

Gli occhi del mondo sull'Italia durante le prossime due settimane di sport. Ieri sera i Giochi olimpici invernali hanno avuto inizio con una cerimonia durata oltre tre ore, tra musica, arte, danza, canto, italianità Gli occhi del mondo puntati sull'Italia ora che, dopo la grandiosa Cerimonia.

