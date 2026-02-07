Olimpiadi Milano Cortina | le gaffe di Petrecca diventano un caso politico

La figuraccia di Paolo Petrecca durante la cerimonia delle Olimpiadi Milano Cortina ha scatenato polemiche politiche. Il commento del direttore di RaiSport, criticato per le sue parole, ha acceso un dibattito acceso sui social e tra gli esponenti politici. La vicenda mette in luce le tensioni attorno all’evento e le reazioni che hanno seguito l’episodio.

Già si parla di « figuraccia olimpica ». Il commento della cerimonia delle Olimpiadi Milano Cortina affidato al direttore di RaiSport – ipermeloniano – Paolo Petrecca sta diventando un caso politico. Nonostante il successo di pubblico: hanno seguito la diretta 9 milioni e 272 mila spettatori, per uno share del 46,2 per cento pari. Vigilanza Rai: l'attacco dei cinquestelle. Le gaffe, le battute fuori luogo e le "censure" – leggi Ghali – non sono sfuggite al pubblico dei social. Ma nemmeno agli esponenti del M5s in commissione di Vigilanza Rai. «Se la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina è stata spettacolare», sottolineano i cinque stelle, «la telecronaca Rai è sembrata la parodia dell'evento che avrebbe dovuto raccontare.

