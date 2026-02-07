Olimpiadi Milano-Cortina | Brignone c’è Domani in gara nella discesa libera la prima dopo l’infortunio

Federica Brignone torna in gara alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sciatrice italiana ha deciso di scendere in pista domani, sulla discesa libera dell’Olimpia delle Tofane, dopo aver superato l’infortunio che l’aveva fermata. I tifosi sono in attesa di vederla in azione, sperando in una buona prestazione.

Federica Brignone ha sciolto le riserve e sarà alla partenza della discesa libera dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, domani sull’ Olimpia delle Tofane. Con lei Sofia Goggia, Nicol Delago e Laura Pirovano. Questo il quartetto azzurro ufficializzato dopo la seconda prova di stamattina, dichiarata conclusa dopo la discesa di Elena Curtoni. Per Brignone è la seconda discesa olimpica della carriera, dopo il ritiro a Pyeongchang nel 2018, e la prima dall’infortunio. Gli italiani in gara alle Olimpiadi per domenica 8 febbraio. Per domani 8 febbraio sono otto le medaglie in palio per sette discipline a Milano Cortina 2026, nel secondo giorno di finali in programma ai Giochi Olimpici Invernali.🔗 Leggi su Open.online

Questa mattina a Bormio si sono aperte le gare di sci alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Oggi si corre la discesa libera maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

