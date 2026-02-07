Olimpiadi Milano-Cortina | arrivano le prime due medaglie per l’Italia

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono iniziate con il botto. A Bormio, gli atleti italiani hanno già conquistato due medaglie nella discesa libera maschile, portando entusiasmo e orgoglio tra il pubblico presente. È un buon segnale per il proseguo dei Giochi.

L'avvio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è da sogno per l'Italia. A Bormio, nella discesa libera maschile più attesa dei Giochi, arrivano subito due medaglie azzurre che accendono l'entusiasmo del pubblico e inaugurano il medagliere tricolore nel migliore dei modi. Olimpiadi Milano-Cortina, le prime medaglie arrivano dalla discesa libera. L'argento va a Giovanni Franzoni, autore di una prova straordinaria chiusa a soli 20 centesimi dal vincitore. Il bronzo è firmato da Dominik Paris, che a 36 anni conquista il suo primo podio olimpico, impreziosendo quella che con ogni probabilità è la sua ultima partecipazione ai Giochi.

