Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | un solo genovese in gara chi è Lorenzo Sommariva

Questa mattina si è svolta la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Tra gli atleti in gara c’è anche un genovese, Lorenzo Sommariva, che rappresenta l’Italia nello sci di fondo. La sua presenza è una delle poche di origine italiana in questa edizione, e già fa parlare di sé tra gli appassionati.

Si è svolta la cerimonia inaugurale e sono ufficialmente partite le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In gara ci sono 2.958 atleti provenienti da 92 Paesi e 5 continenti, di questi 196 sono gli italiani (103 uomini e 93 donne), uno solo è nato in Liguria. Si tratta di Lorenzo Sommariva, snowboarder nato a Genova il 5 agosto 1993, specializzato nel cross e già alla terza partecipazione alle Olimpiadi invernali. Nel 2018 e nel 2022, a Pyeongchang e Pechino, è arrivato 26esimo nelle gare di snowboard cross. Lorenzo Sommariva è nato a Genova, ma è stato presto adottato dalla Valle d'Aosta, in particolare da Chamois, località dove i genitori avevano comprato una seconda casa poco prima della sua nascita.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

A pochi mesi dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, l’attenzione si accende anche sulle divise ufficiali.

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si avvicinano, con le squadre italiane già confermate dalla Federazione italiana sport del Ghiaccio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Olimpiadi Milano - Cortina 2026 - Storie italiane 30/01/2026

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, giovedì 5 febbraio; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina, chi inquina non può sponsorizzare i Giochi!.

Olimpiadi programma sabato 7 febbraio: italiani in gara oggi, possibili medaglie, orario gare a Milano-CortinaDopo la spettacolare cerimonia inaugurale si assegnano i primi titoli dei Giochi invernali: sale l'attesa per le azzurre e gli azzurri ... corrieredellosport.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: chi sono Sara Conti e Niccolò Macii, gli ex compagni di vita ancora uniti nel pattinaggioLa 25enne di Alzano Lombardo e il 30enne di Milano sono all’esordio assoluto ai Giochi Invernali. I due, legati sentimentalmente in passato, hanno superato diversi momenti difficili anche sulla pista ... ilgiorno.it

MILANO CORTINA | Show planetario a San Siro per le Olimpiadi. Cerimonia di apertura tra arte e musica, oltre 2 miliardi nel mondo gli spettatori davanti alle tv. SHORT VIDEO #ANSA x.com

Olimpiadi Milano Cortina 2026 Le gare in programma oggi 7 febbraio in Valtellina facebook