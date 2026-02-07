Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | tutto il glamour della cerimonia d’apertura

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 a San Siro ha portato sul palco stelle come Mariah Carey e Charlize Theron. Lo stadio si è riempito di luci e musica, mentre gli atleti di tutto il mondo si preparano a competere. La serata ha lasciato il pubblico senza fiato con un mix di spettacolo e emozioni, dando il via ufficiale ai Giochi di Milano e Cortina.

Al centro, la parata degli atleti dei 92 Paesi in gara - tra balli e applausi e pure qualche fischio - calati nelle loro divise griffatissime. Ma anche omaggi e performance. Se ad aprire le danze sono state le sculture di Antonio Canova animate dai ballerini del Teatro alla Scala, da Claudio Coviello e Antonella Albano vestiti di piume e plissé, ecco di seguito tutti gli outfit avvistati sotto il segno della fiamma olimpica. Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Matilda De Angelis e sartoria Tirelli Entra in scena come una diva felliniana.

