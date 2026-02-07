Olimpiadi Milano Cortina 2026 tutte le gare e gli appuntamenti di oggi

Questa mattina le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono cominciate con entusiasmo. Le gare sono entrate nel vivo e il programma di oggi promette spettacolo, con tanti appuntamenti che attirano l’attenzione degli spettatori. La giornata si preannuncia ricca di emozioni e gare intense.

Il secondo vero giorno di gare delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 entra nel vivo con un programma che profuma di grande spettacolo. Sabato 7 febbraio mette in scena alcune delle discipline simbolo dei Giochi, con finali di altissimo livello e una presenza azzurra diffusa in quasi tutti. Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio.

