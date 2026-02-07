Olimpiadi Milano Cortina 2026 primo oro per l’Italia con Francesca Lollobrigida record olimpico nei 3000 m del pattinaggio di velocità in 3’54?28 - VIDEO

L’Italia mette subito il piede sull’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026. Francesca Lollobrigida si prende il primo oro per il nostro paese, migliorando anche il record olimpico nei 3000 metri di pattinaggio di velocità con un tempo di 3’54”28. Una vittoria arrivata dopo un anno difficile, ma che dimostra la determinazione e il talento della giovane atleta.

Francesca Lollobrigida conquista il primo oro per l'Italia nella gara sui 3000 metri dello Speed skating, centrando pure il record olimpico: 3’54?28 Serviva una prestazione da campionessa vera per centrare una medaglia dopo un anno davvero complicato e quella prestazione Francesca Lollobrigid. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Olimpiadi Milano - Cortina 2026 - Storie italiane 30/01/2026

