Olimpiadi Milano Cortina 2026 | il programma di domani 8 febbraio Orari tv ordine delle gare

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si assegneranno otto medaglie. Saranno in gara atleti di diverse discipline, dalla discesa libera di sci alpino allo slittino, passando per biathlon, snowboard e speed skating. La giornata si preannuncia ricca di emozioni con tante sfide da seguire in diretta TV.

Domani, domenica 8 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno otto i titoli in palio, ovvero quelli della discesa libera femminile di sci alpino, dello skiathlon maschile di sci di fondo, dei 5000 metri maschili di speed skating, del PGS, maschile e femminile, di snowboard, della staffetta mista di biathlon, del singolo maschile dello slittino e del team event di pattinaggio. Proseguiranno, inoltre, il round robin del doppio misto di curling, la fase a gironi del torneo di hockey su ghiaccio femminile, gli allenamenti dal trampolino piccolo del salto con gli sci, sia per gli uomini che per le donne, le prove cronometrate del singolo femminile e del doppio, maschile e femminile, di slittino, mentre per lo snowboard si terranno le qualificazioni del big air femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani, 4 febbraio, si apre ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Domani, giovedì 5 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 continuano con molte gare in programma.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: "La Procura di Milano ha indagato su essenzialmente due ...

