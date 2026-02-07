La prima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina arriva grazie a Francesca Lollobrigida. La pattinatrice conquista il primo posto nei 3000 metri, stabilendo anche il nuovo record olimpico con il tempo di 3’54”28. Una vittoria che arriva dopo un anno difficile e che dimostra tutta la sua determinazione.

Francesca Lollobrigida conquista il primo oro per l'Italia nella gara sui 3000 metri dello Speed skating, centrando pure il record olimpico: 3’54?28 Serviva una prestazione da campionessa vera per centrare una medaglia dopo un anno davvero complicato e quella prestazione Francesca Lollobrigid. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026, 1° oro per l’Italia con Francesca Lollobrigida, record olimpico nei 3000m del pattinaggio di velocità in 3’54?28 - VIDEO

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

L’Italia mette subito il piede sull’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Milano Cortina 2026, quanto costa andare alle Olimpiadi

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Le sedi delle gare Olimpiche di Milano Cortina 2026; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Olimpiadi Milano Cortina 2026, cerimonia d'apertura a San Siro. FOTO.

Olimpiadi 2026 LIVE, risultati di Milano Cortina in diretta: Lollobrigida è oro nel pattinaggio, Franzoni e Paris argento e bronzoOlimpiadi Invernali 2026 in diretta, i risultati delle gare in programma oggi a Milano-Cortina e le medaglie degli italiani il 7 febbraio: grandi ambizioni ... fanpage.it

Il medagliere dell’Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano CortinaIl medagliere delle Olimpiadi 2026 aggiornato in tempo reale. L’Italia a Milano Cortina cerca di ottenere almeno 20 medaglie. fanpage.it

Radio1 Rai. . A Milano #corteo nazionale contro le #Olimpiadi invernali e contro la presenza dell'#ICE. Sindacati di base, centri sociali e associazioni per il diritto alla casa si sposteranno da piazza Medaglie d'Oro verso piazzale Gabrio Rosa, nel quartiere C facebook

Milano-Cortina, #Buonfiglio: “Due medaglie grande emozione” #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 x.com