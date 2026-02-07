Olimpiadi l’orgoglio italiano alla cerimonia di apertura | rivolta social per il poco spazio riservato a Ghali
La cerimonia di apertura delle Olimpiadi ha acceso i social, anche se non sono mancate le polemiche. Molti utenti si sono lamentati del poco spazio dedicato a Ghali, il rapper italiano di origini tunisine, assente dalla scena ufficiale. Intanto, sui social circolano messaggi di orgoglio italiano, con commenti positivi e inviti a sostenere gli atleti del Bel Paese. La serata si è conclusa tra applausi e qualche critica sui dettagli della scaletta.
Una cerimonia “armoniosa“, colma di riferimenti ed elogi ad una cultura che nel mondo è apprezzata e stimata. L’Italia ha dato sfoggio del suo viso migliore, delle sue incredibili capacità e della sua impeccabile sicurezza. Dopo mesi di fibrillazioni, attese e anche un po’ di timore, le due settimane delle Olimpiadi sono iniziate senza eccessive difficoltà. A riconoscerlo è stata anche la stampa estera. Un tripudio di ovazioni e complimenti per una giornata che ha saputo stupire ed emozionare. Erano 67mila le persone presenti a San Siro che hanno assistito dal vivo alla cerimonia e milioni quelle in tutto il mondo che hanno voluto assistere comodamente dalle loro case. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
