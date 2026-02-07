Olimpiadi l’orgoglio italiano alla cerimonia di apertura | rivolta social per il poco spazio riservato a Ghali

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi ha acceso i social, anche se non sono mancate le polemiche. Molti utenti si sono lamentati del poco spazio dedicato a Ghali, il rapper italiano di origini tunisine, assente dalla scena ufficiale. Intanto, sui social circolano messaggi di orgoglio italiano, con commenti positivi e inviti a sostenere gli atleti del Bel Paese. La serata si è conclusa tra applausi e qualche critica sui dettagli della scaletta.

Una cerimonia “armoniosa“, colma di riferimenti ed elogi ad una cultura che nel mondo è apprezzata e stimata. L’Italia ha dato sfoggio del suo viso migliore, delle sue incredibili capacità e della sua impeccabile sicurezza. Dopo mesi di fibrillazioni, attese e anche un po’ di timore, le due settimane delle Olimpiadi sono iniziate senza eccessive difficoltà. A riconoscerlo è stata anche la stampa estera. Un tripudio di ovazioni e complimenti per una giornata che ha saputo stupire ed emozionare. Erano 67mila le persone presenti a San Siro che hanno assistito dal vivo alla cerimonia e milioni quelle in tutto il mondo che hanno voluto assistere comodamente dalle loro case. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ghali denuncia sui social di non poter cantare l’inno d’Italia alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, il Coni risponde allo sfogo di Ghali sui social.

Argomenti discussi: Olimpiadi, la cerimonia d'apertura: i cinque cerchi di pace e l’orgoglio italiano in uno show mondiale; Olimpiadi: cerimonia d’apertura da orgoglio italiano. E da San Siro risuona il messaggio di pace; Il bidet, orgoglio italiano che il mondo non condivide ma ci invidia; Olimpiadi: cerimonia d’apertura da orgoglio italiano. E da San Siro risuona il messaggio di pace.

Olimpiadi, la cerimonia d'apertura: i cinque cerchi di pace e l’orgoglio italiano in uno show mondialeMILANO - Cosa ci resterà in mente di questa cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, la prima diffusa? Forse i tubetti che scaraventano sulla pedana i tre ... ilgazzettino.it

Olimpiadi 2026, pagelle look: Mariah Carey Frozen (8,5), Charlize Theron incanta (10), Laura Pausini omaggia Armani (10), Sabrina Impacciatore inguainata (6)Abiti da sera e mise spettacolari. La cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi 2026 si è giocata anche sulle stile. Gli ospiti saliti sul palco hanno omaggiato l'Italia e la ... ilmessaggero.it

Compagnoni e Tomba a Milano, Goggia a Cortina: si accende il braciere delle Olimpiadi invernali 2026! Orgoglio italiano facebook

Questa sera Milano si illumina di orgoglio: San Siro ospita l’inaugurazione delle Olimpiadi, un evento che mette la nostra città sotto i riflettori del mondo. Milano, con la sua storia e il suo fascino, si conferma un palcoscenico di eccellenza e accoglie il mondo co x.com