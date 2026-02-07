Le Olimpiadi di Milano arrivano con un’immagine diversa rispetto a Parigi. La città sceglie di mostrare la sua eleganza, la sobrietà e la cura dei dettagli. Niente bandiere ideologiche, solo stile e tradizione. La cerimonia di apertura si distingue per semplicità e raffinatezza, lasciando alle spalle le polemiche e le prese di posizione più forti. È il modo in cui Milano vuole presentarsi al mondo: senza eccessi, con rispetto per la propria identità.

C’è chi apre i Giochi con l’ideologia e chi, più semplicemente, si presenta al mondo con eleganza. Parigi scelse la prima strada, Milano oggi sceglie l’altra. E la differenza si nota. Da un lato l’ansia di stupire a colpi di simbologia forzata; dall’altro una manifattura civile tipicamente Made in Italy, fatta di saper fare e saper dire: cuciture invisibili, materiali nobili, nessun proclama in vetrina. Il presidente Sergio Mattarella che arriva in un tram, guidato da Valentino Rossi, è una scena all’italiana. Altro che woke: il Mase in Italy è un’altra cosa. L’ossessione di rifare i classici per forzare l’inclusione ha prodotto una cerimonia parigina più preoccupata di segnare territori ideologici che di celebrare lo sport. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Olimpiadi, l’Italia dà una lezione di stile alla Francia: niente woke, vincono bellezza, identità e sobrietà

Questa mattina si gioca una partita importante tra Italia e Francia nel torneo olimpico di hockey su ghiaccio femminile.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

