Olimpiadi le stelle azzurre già brillano a Milano-Cortina | nella discesa argento di Franzoni e bronzo di Paris

Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono cominciate con due medaglie italiane nella discesa libera maschile. Franzoni conquista l’argento e Paris porta a casa il bronzo. La gara si è svolta tra emozioni e competizione, regalando subito soddisfazioni alla squadra azzurra.

Si apre con un argento e un bronzo per l’Italia la discesa libera maschile delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Giovanni Franzoni ha conquistato la medaglia d’argento, precedendo Dominik Paris, bronzo. L’oro è andato allo svizzero Franjo von Allmen, che ha chiuso la gara con il tempo di 1'51"61. Gara sul filo dei centesimi Franzoni ha concluso la prova con appena 20 centesimi di ritardo dal vincitore, mentre Paris ha accusato un distacco di 50 centesimi. Ai piedi del podio il grande favorito, lo svizzero Mario Odermatt, che ha chiuso al quarto posto. Gli altri azzurri Tra gli altri italiani in gara, Mattia Casse ha terminato all’undicesimo posto, mentre Florian Schieder si è classificato 17°. 🔗 Leggi su Feedpress.me

L’Italia conquista le prime medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ...

Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026, sci alpino : Goggia, Brignone, Franzoni e tutte le stelle azzurre da podio; Lollobrigida verso i Giochi: Ho pensato di smettere, ma ho scelto di lottare; Ambesi e le possibili medaglie dell’Italia: Range tra 25 e 30, poche gare a 5 stelle. Sognare, ma con raziocinio; Atleti della squadra italiana delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

