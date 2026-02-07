Olimpiadi le pagelle | Lollo compleanno da 10 Drion Du Chapois portabandiera in ritardo 4

Questa prima giornata di Olimpiadi si è aperta con tante emozioni e qualche sorpresa. Lollo ha festeggiato il suo compleanno con un punteggio perfetto, un 10 che fa piacere a tutti. Drion du Chapois, invece, è arrivato in ritardo e ha preso un 4, mentre Tabanelli ha commesso un errore che gli è costato un voto di 5. Tra i talenti, spicca Franjo von Allmen, che ha mostrato ottime capacità, e anche i treni in ritardo di Maximilien hanno creato qualche disagio. I primi

Un eroe, un ritardatario, una festa di compleanno molto speciale, un cambio generazionale, un errore costato caro, un figlio, un padre, un messaggio molto chiaro, una raccolta fondi: i Giochi Olimpici sono come sempre la somma di tante storie. Storie che ci raccontano la lunga strada per arrivare fin qui, storie che trovano in queste due settimane italiane la loro sublimazione. Vincere in casa, con tutta la famiglia in tribuna a fare il tifo, non ha prezzo. Vincere mentre Tommaso, che non ha ancora tre anni, scappa per farsi inseguire nei corridoi del palazzetto, è il massimo della vita. Vincere facendo un capolavoro, con il record olimpico, su una pista che dicevano tutti troppo lenta.

