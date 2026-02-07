Olimpiadi la discesa libera incorona l’Italia | l’emozione di Fontana e Giorgetti

La discesa libera alle Olimpiadi ha regalato all’Italia una vittoria storica. Fontana e Giorgetti hanno celebrato con entusiasmo questa impresa che ha fatto impazzire di gioia gli sportivi italiani. La Lombardia si è mostrata all’altezza, tra medaglie, organizzazione perfetta e una Valtellina che si è fatta valere sul palcoscenico mondiale.

Una giornata olimpica destinata a entrare nella storia dello sport italiano e della Lombardia, tra medaglie azzurre, organizzazione impeccabile e una Valtellina capace di mostrarsi al mondo. Dal parterre della pista Stelvio di Bormio, il presidente della Regione Attilio Fontana e il ministro hanno celebrato questa impresa storica.

