Olimpiadi la discesa libera incorona l’Italia | l’emozione di Fontana e Giorgetti

Da sondriotoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La discesa libera alle Olimpiadi ha regalato all’Italia una vittoria storica. Fontana e Giorgetti hanno celebrato con entusiasmo questa impresa che ha fatto impazzire di gioia gli sportivi italiani. La Lombardia si è mostrata all’altezza, tra medaglie, organizzazione perfetta e una Valtellina che si è fatta valere sul palcoscenico mondiale.

Una giornata olimpica destinata a entrare nella storia dello sport italiano e della Lombardia, tra medaglie azzurre, organizzazione impeccabile e una Valtellina capace di mostrarsi al mondo. Dal parterre della pista Stelvio di Bormio, il presidente della Regione Attilio Fontana e il ministro.🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Olimpiadi DiscesaLibera

Olimpiadi, inizio da sogno per l’Italia: argento e bronzo nella discesa libera con Franzoni e Paris

L’Italia parte forte alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Olimpiadi Milano-Cortina: Italia argento e bronzo nella discesa libera maschile con Franzoni e Paris

Gli atleti italiani iniziano con il piede giusto alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Paris sul podio nella Discesa libera di Val Gardena | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

Video Paris sul podio nella Discesa libera di Val Gardena | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

Ultime notizie su Olimpiadi DiscesaLibera

Argomenti discussi: Sci alpino domani 8 febbraio: discesa libera femminile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; DIRETTA - Milano Cortina 2026, discesa libera: Franzoni e Paris insieme a medaglia, vince von Allmen - Le gare; I big si nascondono nella 3a prova di discesa: svetta Crawford, Paris unico azzurro; Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: in corso la discesa libera maschile.

olimpiadi la discesa liberaFranzoni e Paris imperiali nella discesa libera: le prime due medaglie dell’Italia sono d’argento e bronzo alle Olimpiadi Milano-CortinaGiovanni Franzoni ha sfiorato l'impresa, ha quasi battutto l’imprendibile Von Allmen. Alla fine è arrivato l'argento alla luce dei 20 centesimi di ritardo rispetto allo svizzero. Ma è una medaglia ... corrieredellosport.it

olimpiadi la discesa liberaMilano-Cortina, discesa libera maschile: prova favolosa e doppio podio azzurro. Argento a Franzoni, bronzo a Paris. Arrivano le prime medaglieGiornata storica per lo sci italiano. La prima gara valida per l'assegnazione delle medaglie olimpiche vede due azzurri sul podio, fantastica le prove ... affaritaliani.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.