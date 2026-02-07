Olimpiadi Invernali Milano–Cortina 2026 | l’impatto sul mercato dei servizi per adulti

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 attirano da mesi attenzione in Italia e nel mondo. L’evento si prepara a portare nel nostro paese un pubblico globale di atleti, sponsor e media, con un impatto che si farà sentire anche sui servizi per adulti. Le città si stanno organizzando per gestire il flusso di visitatori e favorire il mercato locale, che si aspetta un incremento di clienti e di opportunità. La gara per offrire servizi di qualità è aperta, e tutti guardano con entusiasmo alle ricadute economiche che l’evento potrebbe portare

Le Olimpiadi Invernali Milano–Cortina 2026 si confermano uno degli eventi internazionali più rilevanti degli ultimi anni per l'Italia, capaci di attrarre un pubblico globale composto da atleti, delegazioni istituzionali, sponsor, top manager, media internazionali e visitatori ad alto profilo. Un afflusso che, oltre a incidere su turismo e ospitalità di lusso, sta producendo effetti misurabili anche su settori meno visibili ma economicamente significativi, come quello dei servizi per adulti di fascia alta. Secondo un'analisi del Centro Studi EvaVip, nel periodo di avvicinamento e svolgimento dei Giochi si registra un incremento medio del 35% degli annunci di prestazioni di accompagnamento e incontri privati localizzati su Milano, Cortina e nei comuni limitrofi.

