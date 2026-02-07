Venerdì sera, allo Stadio San Siro di Milano, si è tenuta la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026. La serata ha visto la partecipazione di migliaia di presenti, ma tra le polemiche spicca quella di Ghali, che si è sentito

Venerdì 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano è andata in scena la cerimonia d’apertura che ha dato ufficialmente il via ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Un momento attesissimo, che ha messo insieme ospiti, artisti e atleti da tutto il mondo tra performance spettacolari e messaggi di sport, condivisione e armonia, tema della cerimonia. Tra le voci protagoniste della serata c’è stata anche quella di Ghali, che ha recitato una poesia di Gianni Rodari dedicata proprio al tema della pace. Un momento che ha acceso diverse critiche sui social e non solo: in tanti hanno accusato la Rai di aver “ censurato ” in qualche modo l’esibizione del rapper, senza darle la giusta visibilità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Olimpiadi invernali 2026, Ghali “snobbato” alla cerimonia d’apertura: è polemica

Ghali ha preso il palco prima dell’accensione dei riflettori di San Siro, portando energia e ritmo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali.

Ghali parteciperà alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio a San Siro.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

La poesia per la pace di Ghali alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina non placa le polemicheIl cantante ha partecipato allo show inaugurale a San Siro portando un messaggio di pace, pur con qualche disappunto ... vogue.it

Ghali ha incantato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026Il nome più atteso della cerimonia d'apertura non ha deluso le aspettative presentandosi sul palco di San Siro con un full look Gucci ... gqitalia.it

Buongiorno Italia! Come valutate la Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali facebook

Le Olimpiadi invernali si sono aperte tra giochi di luce, musica e coreografie spettacolari. Il pubblico ha celebrato Mattarella, ma ha contestato il vicepresidente americano J.D. Vance e, più timidamente, Israele. Ovazione per gli atleti ucraini x.com