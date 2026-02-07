Olimpiadi il toccante video del Presidente Mattarella che va in tram a San Siro alla guida c' è Valentino Rossi

Il Presidente Sergio Mattarella ha fatto un'apparizione insolita questa mattina a Milano. A bordo di un tram storico, il Carrello, ha raggiunto San Siro, accompagnato dal pilota Valentino Rossi. Il video della scena, molto spontaneo, ha fatto il giro dei social, mostrando un Mattarella più vicino ai cittadini e alle loro abitudini quotidiane. Una scelta che ha sorpreso e commosso molti italiani.

Il tram Carrello, il più bello di Milano. Il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. E la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina. Sono questi i tre ingredienti principali, con il bonus di un Valentino Rossi diventato tranviere per l'occasione, del video più.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Olimpiadi Mattarella Mattarella arriva col tram a San Siro, guida Valentino Rossi: il video Il presidente Sergio Mattarella ha fatto un ingresso inaspettato a Milano. Olimpiadi, l’arrivo a sorpresa di Sergio Mattarella a San Siro su un tram guidato da Valentino Rossi – Il video Il presidente Sergio Mattarella ha fatto un ingresso a sorpresa alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Olimpiadi Mattarella Argomenti discussi: Olimpiadi, il toccante video del Presidente Mattarella che va in tram a San Siro (alla guida c'è Valentino Rossi); Lecco in festa per la fiamma di Olimpia: due ali di folla accompagnano i tedofori fino a piazza Garibaldi; Kristian Ghedina: Storie di Sci. Il docufilm che arriva all’apertura di Milano Cortina 2026; Cerimonia apertura Milano Cortina, Mattarella dichiara aperti i Giochi. Accesi i due bracieri olimpici, Compagnoni, Tomba e Goggia... Diretta cerimonia di apertura Olimpiadi 2026 Milano Cortina/ Video streaming Rai1: Alberto Tomba! 6 febbraioDiretta cerimonia di apertura Olimpiadi 2026 Milano Cortina streaming video tv: a San Siro è tutto pronto per l'apertura dei Giochi invernali. ilsussidiario.net Andrea Bocelli alla Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina emoziona omaggiando Pavarottipartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it Corriere della Sera. . Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato Casa Italia allestita alla Triennale Milano. Il Capo dello Stato, che ieri ha fatto tappa al Villaggio olimpico vicino lo Scalo di Porta Romana, sarà stasera a San Siro per la ceri facebook Il presidente Sergio Mattarella sul tram n.26 guidato da Valentino Rossi. Prossima fermata: San Siro #Corrieredellosport #Mattarella #Olimpiadi #ValentinoRossi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.