Olimpiadi il lieto fine per il ragazzino lasciato a piedi dall’autobus presente all’alzabandiera

La storia di un ragazzino di 11 anni che, questa mattina, ha vissuto un pomeriggio difficile. L’autobus lo aveva lasciato a piedi sotto la neve, perché non aveva il biglietto giusto per la tariffa olimpica. Il bambino ha dovuto percorrere 6 chilometri a piedi, affrontando il freddo e la neve, per tornare a casa. La vicenda ha suscitato molte polemiche e ora si aspetta una soluzione.

La storia del bimbo di 11 lasciato a piedi sotto la neve perché non aveva il biglietto adeguato modificato con la tariffa olimpica, costringendolo a fare 6 km sotto la neve per rientrare a casa. La storia si è conclusa con le scuse da parte dell’autista e della società olimpica, i genitori stessi hanno voluto chiudere lo spiacevole incidente anche perché, fortunatamente, tutto è andato per il meglio. L’amarezza e il dispiacere per quanto accaduto sono stati spazzati via con una stretta di mano e una sincera richiesta di perdono perché, dopo tutto, siamo umani e siamo fallibili e spesso le procedure che adottiamo per semplificare e ordinare non sono quelle migliori, soprattutto se non sono accompagnate dal buon senso che, effettivamente, in questo caso non c’è stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 a Torino, un momento ha catturato l’attenzione di tutti.

Un ragazzino di 11 anni è rimasto a piedi sotto la neve, costretto a camminare per circa 6 chilometri dopo che il bus lo ha lasciato.

Grandi emozioni per Riccardo, il bambino lasciato a piedi ospite alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi: E’ al settimo cieloGiornata indimenticabile per l’11enne che era stato lasciato a piedi dal bus a San Vito di Cadore (Belluno) e aveva percorso 6 chilometri sotto la neve per tornare a casa. Il piccolo, appassionato di ... msn.com

Il bambino fatto scendere dal bus a Belluno avrà un ruolo nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina: la rivincitaFinirà con un lieto fine la vicenda del bambino bellunese di 11 anni costretto a percorrere oltre sei chilometri a piedi, sotto la neve, perché non aveva il nuovo biglietto da ... ilmattino.it

