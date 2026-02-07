Olimpiadi gaffe nella telecronaca Rai su Mattarella e la figlia che però è la presidente del Cio | Figuraccia a 5 cerchi
Durante la diretta delle Olimpiadi, la telecronaca della Rai ha fatto discutere. Mentre parlava di Mattarella, si è confusa e ha chiamato la figlia “presidente del Cio”. Una figuraccia in diretta, anche se si trattava della presidente del Comitato olimpico internazionale. Nel frattempo, allo stadio di San Siro, l’accoglienza per il vicepresidente degli Stati Uniti non è stata delle migliori.
Non è stata una grande accoglienza quella che lo stadio di San Siro ha tributato al vicepresidente statunitense J. D. Vance, in Italia per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina che è andata in scena ieri sera. Il numero due della Casa Bianca è stato inquadrato mentre sfilava.🔗 Leggi su Palermotoday.it
