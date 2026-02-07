Olimpiadi Franzoni euforico dopo l’argento | Mai immaginato questa medaglia La gioia del gemello Alessandro | Prova fantastica è un campione

Euforia alle Olimpiadi per Franzoni, che si dice sorpreso e felice dopo aver conquistato l’argento. “Mai immaginato di salire sul podio”, dice. Il suo gemello Alessandro esprime tutta la sua soddisfazione: “Ha fatto una prova fantastica, è un vero campione”. La giornata a Bormio si conclude con emozioni forti e grandi aspettative per il futuro.

Bormio (Sondrio), 7 febbraio 2026 – "Pensare a inizio stagione di poter vincere a Kitzbuehel e di portare una medaglia in discesa. sono cose che non avrei mai immaginato ”. Stenta a crederci Giovanni Franzoni, dopo l’argento conquistato oggi 7 febbraio a Bormio nella discesa maschile alle Olimpiadi Milano-Cortina. Si tratta del primo podio azzurro in questi Giochi Invernali. Anzi, del secondo considerando il contestuale bronzo vinto dall’altro italiano, Dominik Paris. Un pilastro dello sci tricolore a cui Franzoni rende onore: “È bellissimo, essere qua con Dominik, il re della Stelvio, facendo podio insieme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

