Olimpiadi dopo il disastro Laura Pausini prende una decisione shock | Cosa ha fatto

Dopo le polemiche sulla sua performance durante la cerimonia inaugurale, Laura Pausini ha deciso di abbandonare temporaneamente i social e non commenta più l’evento. La cantante italiana, che aveva attirato molte critiche, ha preferito mantenere il silenzio e concentrarsi su altri progetti. La sua presenza a Milano Cortina 2026 resta al centro di molte discussioni tra fan e detrattori.

La performance di Laura Pausini durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 continua a far discutere anche dopo la chiusura dell’evento. L’artista romagnola ha interpretato l’ inno italiano sul palco allestito a San Siro, scegliendo una versione orchestrale che ha immediatamente diviso il pubblico. Se da una parte non sono mancati gli applausi e i messaggi di apprezzamento, dall’altra le reazioni critiche si sono moltiplicate in poche ore, soprattutto sui social network. A colpire l’attenzione è stata la decisione di disattivare i commenti su Instagram sotto il post dedicato all’esibizione olimpica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Olimpiadi, dopo il disastro Laura Pausini prende una decisione shock: “Cosa ha fatto” Approfondimenti su Olimpiadi Invernali Laura Pausini, la cugina shock contro di lei: “Vi dico cosa mi ha fatto” Laura Pausini diffidata, il big italiano ancora furente: “Ecco cosa mi ha fatto” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Olimpiadi Invernali Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, la storia di Maxim Naumov: dal disastro aereo dei genitori alle Olimpiadi; Ascensori rotti e scale mobili fuori uso: il viaggio nel disastro della metro di Milano mentre iniziano le Olimpiadi; Gaffe di Rai 1 durante l'apertura delle Olimpiadi 2026: gli errori in telecronaca su stadio e Matilda De Angelis; Tutti (o quasi) i problemi di Milano-Cortina. Rai riflette sul futuro di Petrecca dopo il disastro della cerimonia delle Olimpiadi 2026Dopo il flop della telecronaca olimpica, in Rai si valuta il futuro di Paolo Petrecca. Il direttore di RaiSport già sfiduciato due volte dalla redazione rischia il posto. Il modo più veloce per legger ... fanpage.it Leggi tutto il numeroIl nostro tour nella metropolitana: è il mezzo principale per raggiungere le sedi di gara, ma ovunque ci sono ancora lavori in corso ... ilfattoquotidiano.it The Voice of Italy. . Così piccolina ma, al contempo, così grintosa: Maya si è distinta particolarmente! Maya canta "Vivimi" di Laura Pausini | #TheVoiceKidsIT Semifinale facebook GHALI PRETENDEVA DI CANTARE L’INNO NAZIONALE AL POSTO DI PAUSINI, MAGARI IN ARABO Laura Pausini è una cantante italiana conosciuta in tutto il mondo: Grammy Award, Latin Grammy, Golden Globe, nomination agli Oscar, tournée internazion x.com

