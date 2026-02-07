Olimpiadi di Milano Cortina i look della cerimonia di apertura | trionfano cristalli e total white

Ieri sera si è svolta la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, con star del mondo dello spettacolo e della moda che hanno attirato l’attenzione. Mariah Carey, Laura Pausini e Vittoria Ceretti sono salite sul palco indossando look che hanno fatto parlare: trionfano i cristalli e il total white. La gente presente ha notato subito la cura nei dettagli e l’eleganza semplice delle scelte di stile delle celebrità. La serata si è conclusa con tanti scatti e commenti sui social, tra chi ha apprezzato la sobriet

