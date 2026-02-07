Olimpiadi da sogno Meloni incita gli azzurri | Gareggiate col cuore Il tributo dello stadio all’Ucraina

Dopo la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina, la premier Meloni ha rivolto un messaggio agli atleti italiani. “Gareggiate col cuore”, ha scritto sui social, invitando gli azzurri a dare il massimo. Poi ha aggiunto: “Noi saremo lì a tifare per voi”. Lo stadio ha anche reso omaggio all’Ucraina, in un gesto che ha fatto discutere.

"Portate in gara il vostro cuore: noi saremo lì a tifare per voi. Buone Olimpiadi a tutti gli atleti e forza Azzurri!", ha postato, subito dopo la fine della bellissima cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina, la presidente del Consiglio, Gi orgia Meloni. La festa delle Olimpiadi "made in Italy" è iniziata con l'accensione dei due bracieri e una doppia sfilata di atleti, a Milano, nello stadio Meazza, e a Cortina, dove gli ultimi tedofori sono stati Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. A Cortina, l'onore è spettato a Sofia Goggia, alla fine di una serata che abbraccia tutto il territorio coinvolto nell'organizzazione dei Giochi.

