Olimpiadi Curling | Italia-Norvegia 5-4 in rimonta per gli azzurri

Gli azzurri del curling tornano in campo dopo la sconfitta contro la Svezia e vincono una partita combattuta contro la Norvegia, con un risultato di 5-4. In rimonta, gli italiani recuperano punti e conquistano una vittoria importante in vista delle prossime sfide.

Dopo la sconfitta di stamattina contro la Svezia, il doppio misto di Curling è tornato sul giaccio in serata. L’Italia firma una vittoria pesantissima contro la Norvegia in una sfida ricca di tensione, decisa soltanto all’ottavo end. Sul ghiaccio, Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno mostrato nervi saldi nei momenti chiave, riuscendo a ribaltare un match difficilissimo. La partita si apre male per gli azzurri, messi sotto pressione da una Norvegia aggressiva e più lucida nei primi end. Gli errori iniziali dell’Italia permettono agli scandinavi di portarsi avanti 2-0 e poi 3-1, sfruttando bene il martello e una gestione attenta della casa.🔗 Leggi su Sportface.it

Questa sera gli azzurri hanno iniziato male il loro cammino alle Olimpiadi di curling 2026.

Gli azzurri di curling sono scesi in pista questa sera per la partita contro la Norvegia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

LIVE Italia-Norvegia 6-5, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: VITTORIA DI CUORE!! Rimonta importantissima degli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 20.25 La stone tirata da Mosaner scheggia la rossa ... oasport.it

Olimpiadi 2026 LIVE, risultati di Milano Cortina in diretta: Lollobrigida oro, Franzoni e Paris argento e bronzo. Italia-Norvegia 6-5 nel CurlingOlimpiadi Invernali 2026 in diretta, i risultati delle gare in programma oggi a Milano-Cortina e le medaglie degli italiani il 7 febbraio: grandi ambizioni ... fanpage.it

