Olimpiadi Curling | Italia-Norvegia 5-4 in rimonta per gli azzurri
Gli azzurri del curling tornano in campo dopo la sconfitta contro la Svezia e vincono una partita combattuta contro la Norvegia, con un risultato di 5-4. In rimonta, gli italiani recuperano punti e conquistano una vittoria importante in vista delle prossime sfide.
Dopo la sconfitta di stamattina contro la Svezia, il doppio misto di Curling è tornato sul giaccio in serata. L’Italia firma una vittoria pesantissima contro la Norvegia in una sfida ricca di tensione, decisa soltanto all’ottavo end. Sul ghiaccio, Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno mostrato nervi saldi nei momenti chiave, riuscendo a ribaltare un match difficilissimo. La partita si apre male per gli azzurri, messi sotto pressione da una Norvegia aggressiva e più lucida nei primi end. Gli errori iniziali dell’Italia permettono agli scandinavi di portarsi avanti 2-0 e poi 3-1, sfruttando bene il martello e una gestione attenta della casa.🔗 Leggi su Sportface.it
