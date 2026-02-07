olimpiadi 2026 un migliaio i partecipanti al corteo pro pal a milano

Circa un migliaio di persone si sono radunate ieri a Milano per protestare contro le Olimpiadi 2026. Il corteo, partito da Piazzale Medaglie d’Oro e arrivato in zona Porta Romana, portava uno striscione con scritto “riprendiamoci le città liberiamo le nostre montagne”. I manifestanti sono contro l’Ice e gli “sprechi” legati all’organizzazione delle Olimpiadi, chiedendo di fermare ciò che considerano un impatto negativo sulla città e sull’ambiente.

Sono circa un migliaio i manifestanti proPal, contro l’ Ice e gli ‘sprechi’ delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina, scesi in piazza a Milano per un corteo partito da Piazzale Medaglie d’Oro, a Porta Romana dietro lo striscione ‘riprendiamoci le città liberiamo le nostre montagne’, firmato dal Comitato insostenibili Olimpiadi. Il corteo è stato aperto da una performance per denunciare l’abbattimento di alberi per far spazio agli impianti olimpici: “ Un inno per protestare contro lo scempio che c’è stato di larici abbattuti per costruire la pista di bob a Cortina. Un lariceto di 200 anni, più di 500 larici che noi abbiamo riportato simbolicamente in vita”, ha spiegato un’attivista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Durante il corteo Pro Pal in Milano, un cronista de Il Giornale è stato oggetto di insulti e provocazioni, tra cui richieste di allontanamento e commenti offensivi.

Sabato pomeriggio, a Milano, si è svolto il corteo Pro Pal, con circa mille partecipanti secondo le stime della questura.

