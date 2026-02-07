Olimpiadi 2026 Tomba e Compagnoni accendono il braciere di Milano

Da lapresse.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Tomba e Deborah Compagnoni hanno acceso il fuoco olimpico a Milano. I due campioni di sci sono saliti sul palco all’Arco della Pace e hanno acceso il braciere, dando il via ufficiale alle Olimpiadi 2026. La cerimonia di apertura si è conclusa con un grande applauso, lasciando il pubblico emozionato e carico di energia.

Sono Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, campioni olimpici di sci, gli ultimi tedofori che a Milano hanno acceso il braciere olimpico all’Arco della Pace, al culmine della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. A porgere la Fiamma a Tomba e Compagnoni è stato Enrico Fabris, altro campione olimpico di pattinaggio velocità. Arianna Meloni: “Vannacci? Spero non si faccia strumentalizzare dalla sinistra” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

olimpiadi 2026 tomba e compagnoni accendono il braciere di milano

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Tomba e Compagnoni accendono il braciere di Milano

Approfondimenti su Tomba Compagnoni

Alberto Tomba e Deborah Compagnoni accendono il braciere olimpico a Milano, Sofia Goggia a Cortina: iniziano le Olimpiadi invernali

Questa mattina, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni hanno acceso il braciere olimpico a Milano, all’Arco della Pace.

Milano Cortina: Tomba e Compagnoni accendono braciere olimpico all’Arco della Pace a Milano

Questa sera a Milano si sono accese le fiamme del fuoco olimpico.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Milano-Cortina 2026, Tomba e Compagnoni accendono il braciere

Video Milano-Cortina 2026, Tomba e Compagnoni accendono il braciere

Ultime notizie su Tomba Compagnoni

Argomenti discussi: Alberto Tomba sarà l’ultimo tedoforo di Milano Cortina 2026; Tomba, Compagnoni e Goggia accendono il braciere: iniziano le Olimpiadi; Chi sarà l’ultimo tedoforo alla Cerimonia d’apertura? Alberto Tomba e Deborah Compagnoni in pole; Al via le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la cerimonia d’inaugurazione - Aggiornamento del 07 Febbraio delle ore 05:03.

olimpiadi 2026 tomba eOlimpiadi Invernali 2026: il programma degli italiani in gara oggi, sabato 7 febbraioLe Olimpiadi Invernali 2026 entrano nel vivo. Oggi, sabato 7 febbraio, è una data cerchiata in rosso sul calendario: si assegnano infatti le prime medaglie ufficiali di questa edizione ... leggo.it

LIVE Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: Tomba, Compagnoni e Goggia accendono i bracieri. Sono ufficialmente iniziati i GiochiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.40 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della Cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina ... oasport.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.