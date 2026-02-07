Olimpiadi 2026 Tomba e Compagnoni accendono il braciere di Milano

Alberto Tomba e Deborah Compagnoni hanno acceso il fuoco olimpico a Milano. I due campioni di sci sono saliti sul palco all’Arco della Pace e hanno acceso il braciere, dando il via ufficiale alle Olimpiadi 2026. La cerimonia di apertura si è conclusa con un grande applauso, lasciando il pubblico emozionato e carico di energia.

Sono Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, campioni olimpici di sci, gli ultimi tedofori che a Milano hanno acceso il braciere olimpico all’Arco della Pace, al culmine della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. A porgere la Fiamma a Tomba e Compagnoni è stato Enrico Fabris, altro campione olimpico di pattinaggio velocità. Arianna Meloni: “Vannacci? Spero non si faccia strumentalizzare dalla sinistra” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Tomba e Compagnoni accendono il braciere di Milano Approfondimenti su Tomba Compagnoni Alberto Tomba e Deborah Compagnoni accendono il braciere olimpico a Milano, Sofia Goggia a Cortina: iniziano le Olimpiadi invernali Questa mattina, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni hanno acceso il braciere olimpico a Milano, all’Arco della Pace. Milano Cortina: Tomba e Compagnoni accendono braciere olimpico all’Arco della Pace a Milano Questa sera a Milano si sono accese le fiamme del fuoco olimpico. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Milano-Cortina 2026, Tomba e Compagnoni accendono il braciere Ultime notizie su Tomba Compagnoni Argomenti discussi: Alberto Tomba sarà l’ultimo tedoforo di Milano Cortina 2026; Tomba, Compagnoni e Goggia accendono il braciere: iniziano le Olimpiadi; Chi sarà l’ultimo tedoforo alla Cerimonia d’apertura? Alberto Tomba e Deborah Compagnoni in pole; Al via le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la cerimonia d’inaugurazione - Aggiornamento del 07 Febbraio delle ore 05:03. Olimpiadi Invernali 2026: il programma degli italiani in gara oggi, sabato 7 febbraioLe Olimpiadi Invernali 2026 entrano nel vivo. Oggi, sabato 7 febbraio, è una data cerchiata in rosso sul calendario: si assegnano infatti le prime medaglie ufficiali di questa edizione ... leggo.it LIVE Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: Tomba, Compagnoni e Goggia accendono i bracieri. Sono ufficialmente iniziati i GiochiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.40 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della Cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina ... oasport.it Luca Zaia. Joel Sunny · Luminary (Sped Up). I BRACIERI OLIMPICI DI MILANO CORTINA 2026 Sofia Goggia a Cortina, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni a Milano hanno acceso i bracieri olimpici. Buone Olimpiadi a tutti! I Giochi sono ufficialmente iniz facebook Compagnoni e Tomba a Milano, Goggia a Cortina: si accende il braciere delle Olimpiadi invernali 2026! Orgoglio italiano #MilanoCortinaOlympic2026 #MilanoCorrina2026 #milano2026 #Olimpiadi #Olympics @Olympics @ItaliaTeam_it @Coninews @mil x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.